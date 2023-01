“Con te ho vissuto i miei anni migliori” Carlo Verdone in lutto | la notizia lo ha sconvolto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023)in. Lapiù brutta ha colpito il popolare attore italiano, che ha affidato al social network Instagram le sue parole colme di grande tristezza. Ha anche pubblicato una foto in compagnia della persona morta nelle scorse ore, che ha provocato un vuoto in tutti coloro che l’hanno apprezzato e conosciuto. Compreso lui, che ha voluto omaggiarlo con una dedica davvero molto commovente. E immediatamente c’è stata la reazione dei follower, che hanno condiviso il suo stato d’animo. Una pessima mattinata quella del 12 gennaio per, con unche lo ha devastato. Purtroppo questo decesso è avvenuto in maniera inaspettata, come confermato dalla famiglia: “A nome della sua famiglia, con profonda e profonda tristezza che condividiamo la ...