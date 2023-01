“Con Meloni porti spalancati” Cruciani infuriato sui migranti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Cari amici, vi dirò due cose che vi sorprenderanno. La prima è questa: ragazzi del governo del centrodestra, non ci siamo. Con lae Piantedosi isono sostanzialmente. Fate i conti con la realtà. Avevate promesso “stop all’immigrazione clandestina” e invece i numeri del 2023 dicono che non esiste la linea dura del governo. Ha funzionato per un giorno quando c’è stata quella polemica con la Francia: nel 2023 siamo a oltre 3milasbarcati contro i 382 del governo precedente. Era meglio Draghi, da questo punto di vista. Muoversi, muoversi, muoversi. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/-la-zanzara.mp4 La seconda cosa riguarda la benzina. Avevate promesso di tagliare le accise sulla benzina ed è inutile che adesso la...