Con le “Pelagic Trip” della JDC torna il Birdwatching nel Golfo di Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Rino le “”, l’innovativa attività di “citizen science” targata Jonian Dolphin Conservation: cinque giornate di ricerca in mare aperto a bordo del catamarano di ricerca scientifica Taras, dedicate a osservare, monitorare e fotografare gli uccelli marini che vengono a svernare nelle acque deldi. Oltre al teamJDC, a bordo ci sarà l’esperto ornitologo Cristiano Liuzzi, referente ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), che guiderà nella ricerca i partecipanti, illustrando loro le caratteristiche delle importanti specie di uccelli marini che, in questo periodo dell’anno, è possibile incontrare nelle acque deldi. Per l’edizione 2023 delle “...