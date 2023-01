Comune di Cesano Boscone | Concorso per 2 Geometri

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Tecnico Geometra, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Nella sezione Approfondimenti clicca sul link dedicato a Regione Lombardia e partecipa a tutti i Bandi di interesse. Bando diE' indetta selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica 1 a tempo indeterminato e a tempo pieno. Presentazione domande: entro il 31 gennaio 2023. Requisiti ed Invio della Domanda Copia integrale bando é scaricabile dal sito ...

Comune di Corsico

