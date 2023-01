Comune di Botricello | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, la Risorsa selezionata sarà assegnata all’Area Amministrativa AA.GG, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo parziale al 50% ed indeterminato. Se ti interessa questa Professionalità controlla la sezione Concorsi per prendere visione dei Bandi in tutta Italia. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di-area amministrativa AA.GG, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (50%) ed indeterminato. Requisiti ed Invio ...

Giornale di Calabria

L'uomo, residente neldi, stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una motozappa che stava conducendo. Ucciso ...Un 94enne è morto oggi dopo essere stato travolto dal motocoltivatore che stava conducendo. L'incidente si è verificato in via Metaponto, neldi, nel Catanzarese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per estrarre l'uomo da sotto il mezzo. L'anziano è stato poi soccorso da ... Motocoltivatore si rovescia: morto 94enne a Botricello ‹ Giornale di ... Soccorsi inutili per l'uomo ucciso dalla motozappa mentre arava il suo terreno: i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della territoriale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...