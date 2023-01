Cometa verde di Neanderthal visibile in Italia dopo 50 000 anni | a che ora e quando si può vedere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladiritorna in tutta la sua magnificenza a mostrare il suo volto proprio in: è chiamata così perché la sua ultima spettacolare manifestazione risale a oltre 52.000fa, durante l’era paleolitica, e tra i nostri antenati la sua esibizione nel cielo deve aver provocato davvero tanto scalpore e reverenza. Impossibile immagine cosa possa aver provocato nelle menti e nell’immaginazione di quegli uomini, certo lo spettacolo deve averli estasiati, creando probabilmente racconti, miti ed interpretazioni lontaniluce dal nostro consueto modo diil mondo. Si tratta, per la scienza odierna dellaclassificata come C/2022 E2 ZTF e a quanto pare tornerà in questi giorni ad attraversare il cielo. Per vederla ...