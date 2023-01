Come tutti i nonnini | la badante sotto accusa sconvolge Barbara D' Urso | Video

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A Pomeriggio 5, il regno diD'su Canale 5, nella puntata in onda mercoledì 11 gennaio si apre la pagina della cronaca. E in studio si affronta la vicenda di Manuela, unata di aver circuito un anziano di 91 anni. E Manuela è ospite in collegamento, pronta a spiegare la sua versione dei fatti a Carmelita. "E lui voleva sposarti, è vero?", chiede la D'. "Sì è vero, confermo", risponde la. "Perché voleva sposarti, Manuela?". E nel rispondere, Manuela scaccia ogni tipo di: "Mah, semplicemente per affetto.... Io stavo con lui 24 ore su 24, quindi il suo unico punto di riferimento sono io, automaticamente dice: mi sposo così ti tengo...

Quotidiano online

Così per creare un dibattito vivace si chiama uno scienziato che la pensagli altri e uno che non la pensa così. Ma quello che nega il cambiamento climatico non andrebbe neanche chiamato ...Invece di scusarsi la sua controparte maschile, che Chiara Claudi indicaun famoso attore, regista e produttore , la aggredì verbalmente davanti ai colleghi: " Iniziò a sbraitare con una ... Crosia: una canzone sul consigliere Tavernise, l'autore «mangione ... Chi è che non conosce i Me contro Te Praticamente impossibile. Sofì e Luì sono i miti di tutti i bambini dall’età di 6 almeno fino ai 10 anni e di conseguenza ...Secondo l’Associazione dei proprietari di aeromobili e dei piloti degli Stati Uniti il sistema informatico utilizzato negli Stati Uniti per ...