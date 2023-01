Come si vota online il prossimo segretario del Pd

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si voterà, ma non tutti potranno farlo. L'opzione telematica sarà per chi vive all'estero, per i disabili e malati che "autocertifichino tali condizioni", per persone "residenti in località la...

WIRED Italia

E' stato così tre anni fa per la Lega quando a Modena il Carroccio imposecandidato Stefano ... A Modena sinel 2024 ma, a quello che risulta, il partito che ha la responsabilità di essere ...La proposta di salutare la bandiera italianasi fa con quella statunitense negli States è del Consigliere del Ministro Sangiuliano, ...sarebbe il primo intervento da fare" Tu cosa ne pensi... Elezioni regionali in Lazio, quando e come si vota Dopo uno scontro interno durato giorni e una direzione del partito più volte rinviata, il Pd ha evitato in extremis di spaccarsi in vista del Congresso, raggiungendo a fatica un compromesso sul regola ...I candidati alla segreteria si accapigliano sulle poco affascinanti regole del voto del 26 febbraio, mentre intanto il partito crolla nei .... Romagna, poiché la regola resta quella in vigore dalla na ...