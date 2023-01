Come se la caverà la novizia interpretata da Francesca Chillemi? Elena Sofia Ricci lascerà definitivamente il personaggio?

Vanity Fair Italia

se lalo psichiatra Emiliano ( Spollon ) senza Suor Angela, con le nuove inquiline del convento e soprattutto con Azzurra alla guida della baracca Emiliano è in procinto di sposarsi con ...se la"Giovanni è un nuovo personaggio che creerà dello scompiglio nella vita di Fosca, non solo a livello sentimentale ma anche nella vita di tutti i giorni. Fosca non si aspetta tutto ... Pierpaolo Spollon: «Non so se ho abbastanza energie per affrontare il 2023»