Come il “Neanderthal che c' è in noi” influenza i nostri tratti neuropsichiatrici

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La curiosità suscitata nei lettori dagli ultimi miei brevi scritti circa l’evoluzione del nostro cervello e il ruolo in questo del DNA non codificante ha portato qualcuno, per associazione di idee, a chiedermi quale sia poi il ruolo generale dell’informazione genetica nel plasmare il nostro cervello, e se possiamo rintracciare in questo ruolo l’di DNA ereditato da antiche specie umane, ormai non più presenti. Si tratta di un campo di indagini moderne molto interessante e ancora nel suo sviluppo iniziale, ma proverò a rispondere esaminando il contributo genetico che una delle specie con cui ci siamo più a lungo affiancati e ibridati, l’uomo di, ha lasciato neicervelli. In media, eccettuate le popolazioni africane, nel nostro genoma si ritrovano varianti di geni ereditati da...