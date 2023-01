“Come fermare Kvaratskhelia?” | Allegri confessa i suoi dubbi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La sfida di domani sera tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimilianoavrà un’importanza che non si racchiude solo nel campionato di quest’anno. La rivalità tra le due squadre è datata e ha raggiunto l’apice, molto probabilmente, negli ultimi anni, precisamente dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2018/2019. Anni in cui i bianconeri hanno vinto in Italia, con Inter e Milan in un momento di crisi e il Napoli, insieme alla Roma, vere e proprie contendenti dei bianconeri. Anni in cui il Napoli, vista anche la rosa a disposizione, meritava più di quel che ha guadagnato, molto di più. Il passato, però, è passato, bisogna dimenticarlo,dice proprio la parte di una nota canzone napoletana: “Scurdámmoce ‘o ppassato, Simmo ‘e Napule paisá!“. Quindi, dimenticarsi il passato e pensare al presente, a domani sera, a ...