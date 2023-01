«Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?» La cantante se la prende con Fabrizio Biggio che ha dato la notizia durante il programma di Fiorello

Leggi su iodonna

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nina Zilli aspetta un figlio dal compagno, il musicista Danti. A svelarlo, però, non è stata la futura mamma ma, ex comico dei Soliti ignoti,latta mattutina del 10 gennaio di Viva Rai 2 con. Spoiler che la42enne non ha preso benissimo. E con un video postato sui social ha mana quel paese per aver rivelato quello che doveva rimanere un segreto ancora per un po’. Mamme star 2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto ...