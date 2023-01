(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sorpresa nei quarti di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese: il, ultimo in Premier League, hail Mster City con un secco 2 - 0. I Saints hanno indirizzato la partita nel ...

La Gazzetta dello Sport

Sorpresa nei quarti di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese: il, ultimo in Premier League, ha eliminato il Manchester City con un secco 2 - 0. I Saints hanno indirizzato la partita nel giro di 5' con i gol di Mara al 23' e Djenepo al 28'. Nell'altra ...Le big europee stanno provando a mettere a segno qualche, attive soprattutto le più ricche ...00 Bournemouth - Crystal Palace 0 - 2 16:00 Fulham -2 - 1 16:00 Man. City - Everton 1 - ... Colpo Southampton: eliminato il City! Avanti anche il Nottingham Nei quarti di coppa di Lega i Saints vincono 2-0 contro la squadra di Guardiola. Il Forest ha battuto il Wolverhampton ai rigori. In semifinale anche United e Newcastle ...L' Inter deve rinunciare a Carlos Alcaraz, astro nascente del calcio argentino. Il centrocampista 19enne, da tempo accostato ai nerazzurri, si è accordato con il Southampton, club di Premier League, c ...