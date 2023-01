Colapesce e Dimartino | dopo Sanremo 2023 il film La Primavera della mia vita

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Prossimi a, già autore di uno dei tormentoni più di successo nella storia del Festival, Musica Legggerissima, il duoarriva anche al cinema. Arriverà nei cinema il 20 febbraio Lamiache segna l’ esordio cinematografico di, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni. Iluscirà nelle sale italiane come evento speciale dal 20 al 22 febbraio., in gara al prossimo Festival dicon il brano “Splash” (Numero Uno/Sony Music) che accompagna i titoli di codapellicola, firmano anche la ...

