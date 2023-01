Codice crimini internazionali | serve una legge | arriva la proposta di Nordio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Undi, per dare piena attuazione agli obblighi assunti con lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale. Perre “sollecitamente ad una definitivalegislativa” in questa direzione, il ministro della Giustizia, Carlo, ha istituito un gruppo di lavoro presso l’Ufficio legislativo, presieduto da Antonio Mura. Il guardasigilli, ricorda una nota di via Arenula, lo aveva già anticipato a margine del G7 di Berlino, dedicato aicommessi nel territorio dell’Ucraina.istituisce un gruppo di lavoro A farne parte Rosario Aitala, giudice della Corte penale internazionale; Maurizio Block, procuratore ...

Agenzia Nova

Undiinternazionali, per dare piena attuazione agli obblighi assunti con lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale. Per arrivare 'sollecitamente ad una definitiva ...Undiinternazionali, per dare piena attuazione agli obblighi assunti con lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale. Per arrivare "sollecitamente ad una definitiva ... Il ministro Nordio istituisce un gruppo di lavoro sui crimini internazionali Amnesty International denuncia la persecuzione di attivisti e giornalisti, per le loro idee politiche, da parte delle autorità algerine ...Un'ondata di sentenze di morte in Algeria viene portata all'attenzione generale da Amnesty International, che in un comunicato denuncia che queste sarebbero frutto di processi irregolari e anche dell' ...