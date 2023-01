Coda e orecchie amputate al pitbull | coppia condannata a Napoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnaè stata condanna aper avere tagliato lae leal proprio: a rendere nota la sentenza è l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che si è costituita parte civile al processo penale con gli avvocati Claudia Ricci e Andrea Ladogana. Gli imputati – un uomo e una donna – sono stati condannati rispettivamente a un anno e quattro mesi di reclusione, e nove mesi. Per l’Enpa si tratta di una “sentenza importante” in quanto “tagliareequivale ad impedire ai cani di esprimersi”. “E’ una sentenza molto importante – spiega Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – che nasce dalla professionalità e dalla sensibilità dei Carabinieri diPianura che mentre stavano effettuando ...

La Repubblica

... i nudi Sphynx, ma anche gli 'introvabili' Kurilian Bobtail, con laa pon pon, e i Ragdoll, ... i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delleo all'apertura di ...Non so se a Borrell hanno fischiato lementre faceva queste affermazioni. Di certo è ... Ho ancora nitide nella memoria le immagini delle lunghe file della gente disperata indavanti agli ... Amputarono orecchie e coda a due pitbull condannati un uomo e una donna Un uomo e una donna di Napoli sono stati condannati rispettivamente a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 9 mesi di reclusione perché «in concorso tra loro e con altri soggetti allo ...Lo avevano fatto per crudeltà. Senza necessità alcuna. Probabilmente come sadico passatempo. Un uomo e una donna di Napoli sono stati condannati dal Tribunale di Napoli rispettivamente a 1 anno e 4 me ...