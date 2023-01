Cocciareto annulla due match - point e vola in semifinale ad Hobart!

Tiscali

Con un'altra prestazione fantastica Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per le semifinali dell'"Hobart International" , torneo WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato ... La giovane marchigiana esce vincitrice da una lotta incredibile di quasi tre ore contro la statunitense in cui ha dovuto annullare anche due matchpoint ...