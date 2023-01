CNR di Pisa | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Neuroscienze diha indetto unPubblico per selezionare 1 Figura Professionale comeIII, il Candidato risultato idoneo sarà assegnato alla sede di Padova. Per questa Posizione viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato della durata di un anno. Posizioni Aperte.com cataloga i migliori Bandi Regione per Regione, visita quella che più ti interessa. Bando diSi avvisa che l'Istituto di neuroscienze (IN) - sede di Padova - del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l'assunzione, ai sensi ...