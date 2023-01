Close è un film che non si dimentica e insegna molto sull' amore

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è unche già dal nome è sinonimo di “vicino”, come vicino è il legame che unisce Leo e Rèmy. Amici per la pelle, hanno tredici anni - esuberante l'uno e più introspettivo l'altro - vivono in simbiosi. Sono ancora ben lungi dall'età della disillusione, quella in cui sono i traumi a direzionare il cammino e a influenzare i comportamenti. Corrono felici in aperta campagna, pedalando a perdifiatoe loro biciclette. L'età dell'innocenza è pero in quell'edge, quel passaggio obbligato che li destina a una prima apertura sul mondo, come racconta il. Quella trasformazione che è stata un po' il passaggio obbligato di ciascuno, quella sorta di battesimo del fuoco che ci certifica adolescenti. Eppure, a tredici anni, ci sono questioni che ancora per un po' ci trattengono nella màlia dell'infanzia, è bello ...

LaVoceDiGenova.it

... Maverick Marlene Stewart Women Talking Quita Alfred Excellence in PeriodBabylon Mary Zophres ... What's it All About Marylin Fitoussi Euphoria: Trying to Get to Heaven Before Theythe Door ...... Maverick Marlene Stewart Women Talking Quita Alfred Excellence in PeriodBabylon Mary Zophres ... Marylin Fitoussi Euphoria: Trying to Get to Heaven Before Theythe Door Heidi Bivens Hacks: ... Il club del Film riparte giovedì 19 gennaio con "Close" Ecco le nomination dei premi assegnati dal Sindacato degli Attori, composto da diversi votanti degli Academy Awards ...Il presidente della Regione cancella l'incarico alla Absolute blue di Patrick Nassogne, con sede in Lussemburgo ...