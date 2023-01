Clima impazzito | Tozzi | “L’emergenza è un fatto innegabile”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il 2022 è stato il peggiore anno della storia italiana indi eventi meteorologici estremi. Professor Mario, secondo lei siamo davanti a un’emergenza oppure è stata un’annata sfortunata? “Ma quale sfortunata, è stata fortunata rispetto a quelle che verranno. Deve essere chiaro fin da subito che tutto peggiorerà perché non stiamo facendo letteralmente niente per mitigare il cambiamentotico. Più andremo avanti e peggio sarà al punto che ricorderemo questo 2022 come un’annata estremamente positiva”. Eppure a sentire le trasmissioni tv sembra che la comunità scientifica sia spaccata tra chi sostiene che il cambiamentotico è causato dall’uomo e chi lo nega… “Guardi la fermo subito, non è vero che esista una spaccatura. Si tratta di una fake news facilmente dimostrabile perché per sapere l’opinione ...