Clima | climatologo Mercalli | Nessuno stupore per temperature alte | ma per nostra inerzia

Tiscali Notizie

... mentre dovremmo stupirci della nostra inerzia di fronte a questi cambiamenti profondi del nostro". Lo ha detto all'Adnkronos ilLuca Mercalli, in merito ai dati del rapporto Global ...In occasione dell'uscita di Il tuo" Istruzioni per l'uso, edito da Tatai Lab , abbiamo intervistato l'autore Luca Mercalli , meteorologo,e divulgatore scientifico. Il 'meteorologo con il papillon', spesso ospite ... Clima, climatologo Mercalli: 'Nessuno stupore per temperature alte ... Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - 'Inverni ed estati sempre più caldi una tendenza che non può più continuare a stupirci, mentre dovremmo stupirci ...MeteoWeb “Il clima per il 2022 è stato caratterizzato da una serie di ondate di calore in tutto il mondo con eventi eccezionali, ma in linea con il trend globale“. Lo afferma all’Adnkronos Costante De ...