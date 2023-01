Clerici si lamenta in diretta | “Potrei aprire un discorso che è meglio chiudere” | ma poi sbotta

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Se c’è una cosa che funziona benissimo in Rai è il gioco di squadra, i nuovi programmi vengono promossi anche nelle altre trasmissioni e spesso vengono ospitati i conduttori. Questo evidentemente non è successo con Antonellae la nuova edizione di The Voice Senior (in partenza domani su Rai Uno). Stamani infatti la presentatrice si èta poco prima della chiusura di E’ Sempre Mezzogiorno: “Sì la promozione al programma la facciamo solo noi, questo è vero.i un ampio, che èche chiuda“. Antonella: “Poca promozione per The Voice Senior”. Lo stesso concetto espresso nel suo show quotidiano, lal’ha ribadito anche durante la conferenza stampa: “Vedo tantissimi promo in Rai, ma poca promozione per The Voice Senior e l’ho ...