Clamoroso Messi | il papà in Arabia per un accordo incredibile | guadagnerà più di Ronaldo

CalcioNapoli24

Ma non è escluso, però, che di fronte ad una proposta monstre proveniente dallo stato del golfo, per di più sostenuta dalla stessa famiglia reale di Riad,possa decidere di chiedere la ...Al - Hilal: le cifre Ma arriviamo alle cifre choc dell'affare- Al - Hilal : stando alle ultime notizie, infatti, il club arabo sarebbe disposto ad avanzare una proposta monstre da ben ... Clamoroso Messi: offerta choc da 300 milioni di euro, la squadra Secondo la stampa britannica il genitore manager del fuoriclasse argentino sarebbe a Riad per discutere con i dirigenti dell'Al Hilal, la squadra rivale dell'Al Nassr, che nelle scorse settimane ha in ...Primo match in Ligue1 da campione del mondo per Lionel Messi che va subito a segno. Il fuoriclasse argentino reduce dal trionfo ai Mondiali in Qatar realizza il gol del 2-0 (al 72') con cui il suo Psg ...