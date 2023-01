Circumvesuviana | nuovo stop | circolazione interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuova giornata di disagi per gli utenti che si servono dei treni dellaper i loro spostamenti. A causa di problemi alla linea area, infatti, l’Ente Autonomo Volturno (che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane), fa sapere che ”latra”. Pertanto i treni in partenza da Napoli e diretti a Sorrento limiteranno a, mentre quelli in partenza da Sorrento limiteranno adi Stabia. Da ciò che si apprende, a breve partirà il servizio di bus navetta tradi Stabia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

