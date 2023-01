Cina | un autista investe i pedoni a un incrocio a Guanzhou | 5 morti e 12 feriti – Il video

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un automobilista ha investito moltiin untrafficato nella città di Guangzhou, nel sud della. Ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite più di una dozzina, secondo la polizia e ipubblicati online e riportati dal New York Times. La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni. Secondo alcuni filmati l’uomo ha lanciato denaro in aria dopo l’investimento e prima di essere arrestato.ha 18 milioni di abitanti ed è capoluogo della provincia di Guangdong. Il filmato mostra un’auto che nel quartiere di Tianhe arriva ad alta velocità nell’intersezione tra Tianhe Road e Tiyu East Road e colpisce i. su Open Leggi anche: Camion contro una processione funebre, spaventoso incidente in: 19 ...

Un automobilista ha investito molti pedoni in un incrocio trafficato nella città di Guangzhou, nel sud della Cina. Ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite più di una dozzina, secondo la polizia e i video pubblicati online e riportati dal New York Times. La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni. proprio nel momento in cui la Cina si starebbe preparando ai festeggiamenti del calendario lunare che cade il 22 gennaio.