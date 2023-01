(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un vero e proprio '' diè stato scoperto adal, in provincia di Napoli. A Castellammare, in particolare, i Carabinieri della locale stazione insieme ai militari ...

Giornale di Brescia

Un vero e proprio '' diè stato scoperto a pochi metri dal fiume Sarno, in provincia di Napoli. A Castellammare, in particolare, i Carabinieri della locale stazione insieme ai militari della stazione ...... divenuto di fatto una discarica a cielo aperto, un vero e proprio '' di lavatrici, ... Ad aggravare lo scempio, l'assenza di un corretto deflusso delle acque nella rete fognaria con i... 'Cimitero' di rifiuti a pochi metri dal fiume Sarno CASTELLAMMARE DI STABIA - A Castellammare i Carabinieri della locale Stazione insieme ai militari della stazione forestale hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto dell’inquiname ...Inquinamento ambientale, 3 persone denunciate a Castellammare. Uno di questi è il proprietario di un fondo di 100 metri quadrati in via Ripuaria, divenuto di fatto una discarica a cielo aperto, un ver ...