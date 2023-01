Ciclone invernale dalla Scozia | weekend di pioggia e freddo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una doccia scozzese all’improvviso, dal paese delle cornamuse scenderà aria polare marittima che cambierà le sorti di questo inverno, fin qui decisamente fiacco e molto caldo da Nord a Sud. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che lo spostamento dell’Antidelle Azzorre verso Ovest aprirà la porta alle fredde correnti polari, lungo un corridoio estesofino all’Algeria. In pratica, da domenica 15 gennaio inizieranno, gradualmente, a fluire correnti più instabili da Nord Nord-Ovest che favoriranno la formazione di successivi cicloni sul Mediterraneo Centrale. La porta del Rodano vedrà il passaggio di una serie di nuclei instabili con il maltempo più acceso verso l’Italia previsto per domenica 15, martedì 17 e giovedì 19 gennaio. Un triplice attacco che porterà ...

iLMeteo.it

...svolta. Con un articolo pubblicato sul suo sito meteogiuliacci.it , il volto noto del tempo in tv spiega che nell'area polare 'durante tutto l'anno è presente un vortice antiorario ()...In queste ore undi aria fredda si è messo in moto dal Canada verso Est e ha già raggiunto ...dei modelli o siamo davvero di fronte all'inizio di una nuova fase meteorologica più(Adnkronos) – Una doccia scozzese all’improvviso, dal paese delle cornamuse scenderà aria polare marittima che cambierà le sorti di questo inverno, fin qui decisamente fiacco e molto caldo da Nord a ...Lo abbiamo chiesto ad Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it Il vero inverno arriverà da Domenica 15 Gennaio: sarà una doccia scozzese, all’improvviso; dal paese delle cornam ...