Ciclismo | Classiche | Tour e Mondiali nel programma di Van der Poel

OA Sport

Van der Poel sarà infatti al via delle Strade Bianche, poi Tirreno - Adriatico e Milano - Sanremo prima dellesul pavè, dal Giro delle Fiandre che ha già vinto due volte alla Parigi - ...... ""Ilè fatto di amore e di odio e spesso situazioni che sembravano negative hanno ... "Dopo la Tirreno - Adriatico ho preso una brutta influenza e dovuto rinunciare alle; mi piace ... Ciclismo, Mathieu Van der Poel comincerà la stagione dalla Strade Bianche. In programma anche la Milano-Sanremo Il belga pronto a incrociarsi più volte con Van Aert ROMA (ITALPRESS) - Le strade di Mathieu van der Poel e Wout Van Aert sono destinate ...Con ancora da completare la stagione del ciclocross, Mathieu Van der Poel ha già pianificato quelli che saranno i suoi programmi per la prima parte della stagione in strada. La stella della Alpecin-De ...