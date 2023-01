Ciao Darwin | perché quest’anno non si farà il programma?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ecco il motivo per cuinon si, uno degli show di Paolo Bonolis su Canale 5 che ha tenuto banco diverse edizioni di successo, potrebbe non tornarecome previsto inizialmente. A rivelarlo è stato il blog di Davide Maggio in esclusiva, spiegando che ilsarebbe stato cancellato dal palinsesto. La ragione sembrerebbe essere legata ai costi elevati della trasmissione di Canale 5. Quindi, pare che il format inizialmente pensato per la messa in onda in primavera, sia stato slittato ad autunno. Per ora non c’è alcuna certezza a riguardo. Programmi Mediaset confermati 2023 Per i primi mesi del 2023, confermato il Grande Fratello Vip 7, che potrebbe avare due appuntamenti a settimana nei venerdì quando ...