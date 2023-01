Ci vogliono tenere lontani Dalla Ong ad Ancona ancora lamentele

AGI - Agenzia Italia

'Cilontani, i migranti potevano sbarcare nel sud Italia e poi essere trasferiti qui con i pullman'. Per l'organizzazione non governativa 'andava scelto il porto più vicino , non è ...... ahimè, bersagliato De Katelaer e, nullo in fase difensiva e incapace disu il pallone ... La Seconda stella è l'occasione che entrambi cercano e, ma bisogna guadagnarsela perchè nessuno ... La Geo Barents ad Ancona con 73 migranti