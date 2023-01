Ci manca solo il papà trans | “Non serve la biologia per essere un buon genitore”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen –il, in effetti, in questo mondo in cui tutto è possibile, anche le cose più scioccanti o improbabili. Il: “Nonla, basta l’amore” Ilsi chiama Francesco Brodolini, come riportato da Fanpage. La donna, dopo la cosiddetta “izione” dal suo “genere assegnato alla nascita” (sic!), ha incontrato Lulù, altra donna con cui sta insieme da due anni. Entrambi vivono con una bambina, Nina, figlia della seconda donna (un po’ contorto, ma ci siamo). Padre biologico praticamente emarginato, anche se Francesco nega tutto e afferma di non volersi sostituire a lui. Ovviamente, si rilancia sul sempreverde tema dell’ “amore”: “Noi ci sentiamo una famiglia che si ...

Orticalab

qualche tassello per integrare la squadra che Maurizio Sarri ha in mente. Oltre alla lacuna ... Anzi, l'hacongelata. In attesa di vari sviluppi. Fermo restando che sul nome di Bonazzoli ci ...Ha collaborato praticamente con tutti, tanto che molti scherzano dicendo che gliAl Bano. Questo perché Guè è la storia del rap. Ha dettato le mode invece di inseguirle ed è rimasto sempre fedele a se stesso. Per raccontare il nuovo album, Madreperla , che uscirà domani,... Traini ad un passo, manca solo la firma C’erano i tifosi biancorosssi domenica 8 gennaio nella curva del Ferraris. Il blitz sarebbe saltato dopo la rissa con i romanisti in autostrada ...Al direttore - Michele Magno, ieri sul Foglio, ha detto, parafrasando Sciascia, come si fa a non essere pessimisti in un paese dove la maggioranza degli elettori, a dritta e a manca, si vanta di fotte ...