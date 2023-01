Chiara Ferragni svela cosa farà del cachet di Sanremo 2023

I soldi di Sanremo Tutti in beneficienza. L'annuncio arriva da: 'Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia partecipazione a Sanremo all'associazione D. I.re, Donne in rete contro la violenza, che è presente ...Fin da quando, ormai diversi mesi fa, Amadeus ha annunciato che sarebbe stata lei ad affiancarlo per due serate del Festival di Sanremo 2023 , non si parla d'altro che di: riuscirà a reggere un palco importante come quello dell'Ariston In attesa di scoprire la risposta a questa domanda, l'imprenditrice digitale è tornata a far parlare di sé per due ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Chiara Ferragni devolverà l'intero compenso della sua partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, che gestisce, dal quasi 15 anni, oltre 100 centr ...