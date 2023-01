Chiara Ferragni sorprende ancora | che fine fa il maxi-cachet di Sanremo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Condurre il Festival dinon è roba di tutti i giorni. Così come non è scontato il gesto di. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Parigi, a Milano, l'imprenditrice digitale ha svelato la sua decisione di devolvere in beneficenza il proprio compenso da co-conduttrice della serata inaugurale e finale della kermesse che si terrà in Liguria. Sorriso delle grandi occasioni, occhi lucidi e maglietta con scritta eloquente. “Girls supporting Girls”. Poche spiegazioni, ma significative: «Sono felice di poter annunciare che ho devoluto il mio intero compenso della partecipazione aall'associazione D.I.RE, donne in rete contro la violenza». Perché, si dilunga la, «ho sempre cercato di legare il mio percorso a diverse cause e quello dell'emancipazione della donna mi ...

