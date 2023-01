Chiara Ferragni | la lingua sulle labbra della cagnolina Matilda scatena gli haters

Agenzia ANSA

Lainc. è una azienda e anche per lei se gli affari non crescono, diminuiscono. E arriva la crisi. Sull'impero dei Ferragnez non tramonta mai il sole ma la loro condanna è dover fare ...C'è fermento anche per vederein tv per la più importante delle sue rare apparizioni. La famosa influencer e moglie di Fedez, sarà all'Ariston per la prima e ultima serata della ... Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne FOTO E VIDEO Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Chiara Ferragni sul tema delle iniziative benefiche annunciate dall’imprenditrice. Questa volta nel mirino il cachet di Sanremo e la conferenza stampa in cui ...Chiara Ferragni ha vissuto momenti di vero terrore. La sua cagnolina Matilda, a cui è molto legata, ha dovuto subire un intervento e sui social sia lei che suo marito, Fedez, si ...