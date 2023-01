Chiara Ferragni | ' Il mio compenso per Sanremo in beneficenza contro la violenza sulle donne'

(Di giovedì 12 gennaio 2023), co - conduttrice della serata iniziale e finale del Festival di, ha deciso di devolvere il suoin. L'imprenditrice digitale ha annunciato di aver ...

leggo.it

Leggi Ancheincinta Fedez: 'Un annuncio dopo Sanremo'nei giorni scorsi ha parlato di Sanremo 2023 e ha confessato che man mano che passano i giorni comincia a 'farsela sotto'. E ..., co - conduttrice della serata iniziale e finale del Festival di Sanremo , ha deciso di devolvere il suo compenso in beneficenza . L'imprenditrice digitale ha annunciato di aver ... Chiara Ferragni, addio all'albero di Natale: la reazione della Vitto è dolcissima Chiara Ferragni ha fatto sapere di voler devolvere il suo compenso per Sanremo a un'associazione impegnata contro la violenza sulle donne.Manca meno di un mese all'inizio di Sanremo 2023 e a Chiara Ferragni tremano le gambe. La moglie di Fedez sarà la co-conduttrice della serata del 7 e dell'11 ...