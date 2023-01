Chiara Ferragni | il compenso di Sanremo in beneficenza

Leggi su zon

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “La violenza fisica è più facile da riconoscere, per me è importante parlare anche di violenza psicologica, di cui io stessa sono stata vittima”. Con queste parole,ha annunciato (nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata a Palazzo Parigi a Milano) che ilche riceverà come co-conduttrice del Festival di2023 è stato già completamente devoluto alla Rete Nazionale Antiviolenza D.I.r.e., che sarà sul palco del Teatro Ariston diper la serata di apertura e per quella di chiusura del Festival (in programma rispettivamente il 7 e il 10 febbraio 2023) ha quindi aggiunto: “Ho accettato di essere co-conduttrice perchè voglio sensibilizzare il pubblico italiano su questi temi (…) Ci sono atteggiamenti da non sopportare, ...