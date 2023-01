Chiara Ferragni fa i capricci da diva a Sanremo 2023 | le assurde richieste

Da sempre attiva nel campo del sociale,ha fatto poche ore fa un annuncio importante: devolverà l'intero cachet di Sanremo in beneficienza . Come è ormai noto, l'imprenditrice digitale sarà la co - conduttrice della prima e ...ha deciso di devolvere il suo compenso come co - conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D. I. RE . Lo ha annunciato la ...L'imprenditrice, che condurrà la prima e l'ultima serata del Festival accanto ad Amadeus, darà il cachet a D.i.Re. - Donne in Rete contro la violenza che gestisce oltre 100 Centri antiviolenza ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...