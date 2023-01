Chiara Ferragni bacia il cane e viene ricoperta di insulti | “Che schifo”

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è finita di nuovo nel mirino degli hater per aver postato sui social una foto in cuiil suo. L’influencer, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine della sua cagnolina Matilda che la lecca sulla bocca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Una foto che ha scatenato subito la reazione dei follower. “Che” è stato il commento più ricorrente, mentre un altro utente ha sottolineato la pericolosità del gesto: “re una lingua che prima ha leccato le parti intime del(lo fanno tutti i cani sempre) sicuramente igienico non è. Poi fate voi”. “Non serve ...

Agenzia ANSA

ha vissuto momenti di vero terrore. La sua cagnolina Matilda , a cui è molto legata, ha dovuto subire un intervento e sui social sia lei che suo marito, Fedez , si sono spaventati ...Lainc. è una azienda e anche per lei se gli affari non crescono, diminuiscono. E arriva la crisi. Sull'impero dei Ferragnez non tramonta mai il sole ma la loro condanna è dover fare ... Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne FOTO E VIDEO Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Chiara Ferragni sul tema delle iniziative benefiche annunciate dall’imprenditrice. Questa volta nel mirino il cachet di Sanremo e la conferenza stampa in cui ...Chiara Ferragni ha vissuto momenti di vero terrore. La sua cagnolina Matilda, a cui è molto legata, ha dovuto subire un intervento e sui social sia lei che suo marito, Fedez, si ...