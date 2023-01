Chiara Ferragni a Sanremo | il soprannome che le avrebbero dato gli addetti ai lavori e il cachet in beneficenza

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Manca meno di un mese al Festival die tutti gli occhi sono puntati (anche) su, chiamata a co-condurre la prima puntata insieme a Gianni Morandi. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, l’imprenditrice avrebbe iniziato a fare – cito – capricci da diva fra camerini creati ex novo e pretese sulle foto. “A giudicare dai primi ‘dietro le quinte’ intercettati, sembra che l’influencer di Cremona abbia iniziato a fare un po’ i capricci come una diva” – si legge sul sito – “Innanzitutto, lapare non abbia alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici della kermesse per i servizi fotografici di rito. Per lei, solo scatti in solitaria. Della serie: “Girls supporting girls but not co-hosts”. Il bello, però, viene con la relax room.avrebbe chiesto una stanza ...

Fin da quando, ormai diversi mesi fa, Amadeus ha annunciato che sarebbe stata lei ad affiancarlo per due serate del Festival di Sanremo 2023 , non si parla d'altro che di: riuscirà a reggere un palco importante come quello dell'Ariston In attesa di scoprire la risposta a questa domanda, l'imprenditrice digitale è tornata a far parlare di sé per due ...ha deciso di devolvere il suo compenso come co - conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D. I. RE. Lo ha annunciato la ...Chiara Ferragni devolverà l'intero compenso della sua partecipazione al Festival di Sanremo all'associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, che gestisce, dal quasi 15 anni, oltre 100 centr ...