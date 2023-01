Chiara Ferragni a Sanremo 2023 | ‘Devolverò il mio compenso alla rete nazionale contro la violenza sulle donne’

In un post su Instagram: "In Italia, oggi più che mai, c'è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto"ha deciso di devolvere il suo compenso per la partecipazione a Sanremo 2023 per la lotta contro la violenza sulle donne. "Sono fiera di annunciare che ho devoluto l'intero compenso ...ROMA -sui social annuncia che devolverà il suo compenso per la partecipazione al Festival di Sanremo alla lotta contro la violenza sulle donne. "Sono fiera di annunciare che ho devoluto l'...“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)”. Così Chiara Ferragni in un post ...Chiara Ferragni si è rifatta la manicure. Dopo il periodo natalizio non ha rinunciato agli scintillii e ha illuminato l’inverno con un french ...