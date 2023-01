Chiara Claudi sulle molestie | “Mi morse un seno in scena | da quel momento fu un inferno”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Anche l’attriceè uscita allo scopertosubite nel mondo dello spettacolo dopo che le denunce dell’Associazione Amleta hanno scoperchiato il vaso di Pandora. L’artista racconta di come una volta addirittura inun attore leun. La sua reazione con un pugno la portò a vivere un. A La Repubblica racconta: “Laprevedeva che l’attore appoggiasse una guancia sul mio petto invece lui afferrò une gli diede come un morso. La mia reazione fula di dargli un pugno in testa e subito dopo una carezza per non destare dubbi nel pubblico. A fine spettacolo successe un vero putiferio”. Ilpeggiore fu proprio quanto accadde ...