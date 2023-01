“Chi l’ha visto” | il disperato appello della madre di Maria Elena

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 gennaio 2023) News Tv.struggente a Chi, durante la puntata di ieri, mercoledì 11 gennaio 2023: è scomparsaRadu. È stata la14enne a lanciare l’allarme e a rivolgersi al programma Rai di Federica Sciarelli, sperando di ritrovare la sua amata figlia. Radu La 14enne è scomparsa lo scorso 8 gennaio da Civitavecchia e ora lasta facendo di tutto per ritrovarla.il suoin diretta tv su Rai Tre a Chi. La mamma ha parlato in lacrime in collegamento telefonico, sperando di poter ritrovare la sua amata figlia. “Aiutatemi a ritrovare mia figlia”: l’in direttamamma di ...