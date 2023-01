Chi è più forte tra Cristiano Ronaldo Jr e Thiago Messi

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E quindi l’era di Lionelè finita. È stata lunga, lunghissima, prospera di successi, ricca di gol, attraversata dalle discussioni, tempestata dai giudizi, ma adesso non importa più niente. Certo, restano gli strascichi:proveranno a rimanere incollati al loro trono, scacceranno gli usurpatori, ma quanto potrà andare avanti? Noi cercheremo di trattenere il loro ricordo, scrutare loro riflessi negli Haaland e negli Mbappé di turno, senza però trovare la stessa scintilla, lo stesso senso di dominio. Dobbiamo quindi rinunciare, mettere una pietra sopra l’idea di un mondo in mano a? No: è solo questione di tempo, gli imperi non si dissolvono, si legano al sangue, rivendicano l’eternità. ...