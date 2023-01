Chelsea | Potter è in bilico | il nome del possibile sostituto

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Reduce da un ko pesante in FA Cup (4-0 contro il Manchester City) e decimo in classifica, ilsta attraversando un periodo a dir poco...

La Gazzetta dello Sport

...per la cessione immediata di KessieIl mercato si accende e lo fa sicuramente grazie al. I ..., infatti, deve fare i conti con il malumore di Aubameyang che, già prima dell'arrivo dell'ex ...Commenta per primo L'allenatore delcommenta l'arrivo dall'Atletico Madrid dell'attaccante portoghese Joao Felix : 'Ecco dove può fare la differenza...'. Video Chelsea, Potter ammette: "Momento difficile" Colpo a sorpresa per la Juventus di Massimiliano Allegri: il possibile affare con la big europea. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di mercato “È un giocatore di qualità e farà la differenza ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...