Chelsea | Koulibaly è un flop | «Il peggior difensore mai visto» – ?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023), Kalidouè unper i tifosi londinesi. E un video con gli errori del senegalese spopola sui social L’impatto di Kalidoucon il mondoè stato tutt’altro che positivo. Ilsenegalese è già finito nel mirino dei tifosi, che ne hanno bocciato l’arrivo dopo pochi mesi.has to be the WORST centre back I’ve ever seen. pic.twitter.com/okudSECBRC— ???? (@ibzsmo3k) January 8, 2023 «Ilmai» è il commento che spopola sui social insieme ad un video degli errori dell’ex Napoli nel match contro il City in cui la sua squadra ha imbarcato acqua da tutte le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24.