Chelsea | Joao Felix in Arrivo | Ecco le Cifre del Colpo di Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilsta per realizzare un sogno che sembrava impossibile:, il gioiello del Benfica, sta per approdare nel club londinese. Secondo The Athletic, l’Atletico Madrid ha dato il via libera al trasferimento in prestito per 11 milioni. Una vera e propria meteora deldi gennaio, che si aggiunge a Fofana dal Molde, Andrey Santos dal Vasco da Gama e Badiashile dal Monaco. Come una cometa che attraversa il cielo,ha attraversato la Liga per arrivare in Premier League. Il talento del portoghese ha fatto gola a molti club, ma alla fine è stato ila conquistarlo. Un vero e proprio trionfo per l’amministratore delegato dei Blues, che ha saputo resistere alla tentazione di Arsenal e Manchester United....