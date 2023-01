Che palle il partito degli archivisti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-5.mp4 In Italia sta nascendo un nuovodi opposizione: Il. "Eccola lì Giorgia Meloni che fa la furba, ma non si scappa". Nel 2019, in un video, la leader di Fratelli d'Italia si scagliava contro la vergogna delle accise sulla benzina, mentre oggi – che potrebbe toglierle – non lo fa. Ed eccolo quindi il video di allora che documenta il fattaccio proiettato in tutte le televisioni. Poi c'è il video del 2017 in cui si diceva contro l'Europa e poi quello del 2016 in cui la Meloni non si diceva entusiasta del 25 aprile. E via così fino a vent'anni addietro. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 12 gennaio 2023