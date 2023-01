Che Dio ci aiuti | Ileana D’Ambra | chi è l’attrice che fa Cate Saltalamacchia?

ChietiToday

Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 12 gennaio 2023 Martina Pedretti - 11 Gennaio 2023ci aiuti 7 anticipazioni prima puntata 12 gennaio 2023 Niccolo Maggesi - 11 Gennaio ...Pierpaolo Spollon è uno dei pochi del castci aiuti 7 (dal 12 gennaio in prima serata su Rai 1) a rimanere nella squadra della fiction insieme a Francesca Chillemi , Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci (anche se durante questa ... La francavillese Elena D'Amario entra nel cast della fiction "Che Dio ci aiuti" di Rai 1 Scopri subito dove guardare in streaming Che Dio Ci Aiuti 7, la nuova stagione della fiction Rai con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...