Che Dio ci aiuti 7 | tutto sulla nuova stagione l' ultima con Elena Sofia Ricci

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo l'addio di Terence Hill a Don Matteo, al pubblico di Rai1 toccherà un altro strappo doloroso (per quanto ampiamente annunciato): l'uscita di scena dida Che Dio ci. «Non è mai facile lasciare una serie, quindi chi lo sa...», spiega l'attrice alla vigilia della settimana, al via da giovedì 12 gennaio su Rai1, lasciando immaginare un arrivederci più che ad uno strappo definitivo. Comunque vada, l'addio sarà soft: Suor Angela diventa infatti Madre Superiora, mancherà dal convento per un po’ ma senza andare troppo lontano e sarà sempre a portata di telefonata. A farla tornare ci proverà Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi che, di fatto, diventerà la protagonista della fiction sbanca ascolti. Tra nuovi personaggi, avventure, drammi e nuovi amori, ecco ...

Libero Magazine

Frattanto Ludovica nutre forti sensi di colpa per quelloha fatto a Ettore , e stando alle anticipazioni alla seconda puntata dici aiuti 7 del 19 gennaio 2023, anche Catena è in ambasce .Qual è la scoperta più sorprendenteha fatto sul "Giullare di" Un aspettomi piace molto di san Francesco e su cui vorrei calcare la mano nello spettacolo teatrale è la "grande ... Che dio ci aiuti: tutte le anticipazioni sulla settima stagione Che Dio Ci Aiuti 7, anticipazioni prima puntata: va in onda giovedì 12 gennaio 2022 in prima serata su Rai 1 la prima puntata della settima stagione della fiction per la regia di Francesco Vicario e ...Che Dio ci aiuti 7, quando ci sarà l'addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) Le anticipazioni su quando e come avverrà. Le informazioni ...