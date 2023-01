Che Dio ci aiuti 7 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di giovedì 12 gennaio 2023)sono previste per Che Dio ci7,la settima stagione della serie tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi? In tutto andranno in onda 10da due episodi ciascuna (totale: 20 episodi). La prima giovedì 12 gennaio 2023; la decima e ultima giovedì 23 marzo 2023. In mezzo una settimana di pausa per lasciare spazio su Rai 1 al Festival di Sanremo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 12 gennaio 2023 Seconda puntata: giovedì 19 gennaio 2023 Terza puntata: giovedì 26 gennaio 2023 Quarta puntata: giovedì 2 febbraio 2023 Pausa per Festival di Sanremo 2023 Quinta puntata: giovedì 16 febbraio 2023 Sesta puntata: giovedì 23 febbraio 2023 Settima puntata: giovedì 2 marzo 2023 Ottava puntata: giovedì 9 marzo 2023 Nona puntata: ...